נעצר חשוד בונדליזם בכנסיית האנטוניוס הקדוש ביפו

מבזקים נוספים
טראמפ עלול להגיש לנו חשבונית: ההכרזה הדרמטית שצריכה להדליק לנו אלפי נורות אדומות
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז אמש על צמצום היחסים הצבאיים והאימונים המשותפים עם דרום קוריאה, שעות לאחר ששיבח את מנהיג אויבה המר ביותר קים ג'ונג און | טראמפ רטן גם על הסיוע האמריקני החד-צדדי לאותה מדינה, וזה צריך להדליק אצלנו אלפי נורות אדומות (פרשנות)מאיר חזן
בלי להכיר את החתן והכלה: החברים ארגנו לבני הזוג חתונה בתוך יממה
זוג ווטרינרים, שאם המשפחה משמשת כקצינה בחיל האוויר האמריקאי, עברו יחד עם שני ילדיהם מסע גיור אורתודוקסי מורכב שנמשך שנתיים ולווה במעברי בסיסים ותנאי שירות מאתגרים. עם סיום ההליך בבית הדין בניו יורק, נדרשו בני הזוג להינשא מחדש כדת וכדין, והתרגשו לראות כיצד קהילה שלמה שלא הכירה אותם כלל נרתמת ומפיקה עבורם חתונה מלאה ומרגשת בתוך 24 שעות בלבד (יהדות, בעולם)דניאל הרץ
במחיר סנדוויץ': המטוס החשמלי הראשון המריא ב-5 דולר
טיסת בכורה היסטורית בניו יורק: מטוס שאורכו כ־23 מטרים ומשקלו יותר מ־11 טונות, השלים 27 דקות באוויר כשהוא מופעל כולו באמצעות סוללות |מהפכת הטיסות כבר בדרך? (חדשות בעולם)דני שפיץ
מ"אשר יצר" ועד "גזונטהייט" - מפת השליטה המלאה בגבעה
גבעת ישיבת פוניבז' ידעה אלימות קשה לאורך השנים. מאבקי השליטה בהיכל המרכזי, חדר האוכל והפנימיות גבו מחירים קשים, שורות מעצרים וצווי הרחקה לתלמידים אלימים. בכתבה הבאה תוכלו לקרוא על מפת השליטה המלאה בגבעה (עולם הישיבות)מיקי ברון
צה"ל הזהיר את הלוחמים בעזה: חמאס עלול לפתוח באש בקו הצהוב
לוחמי צה"ל בקו הצהוב קיבלו הנחיה להיערך לירי תגובה של חמאס • המחבלים מתקרבים לקו הנפיץ ומנסים לשנות את הנרטיב | הוראות פתיחה באש מול איומים (צבא וביטחון)ב. ניסני
גאווה ישראלית: משלחת פיקוד העורף לקולומביה היא הגדולה ביותר - זו העיר בה פועל צה"ל
ישראל שלחה את משלחת החילוץ הגדולה מכל המדינות האחרות לאתרי ההרס בקולומביה | משלחת פיקוד העורף פועלת בעיר בה קיימים מוקדי הרס רבים | כך לקחה ישראל פיקוד על האירוע (מדיני)כיכר השבת
לא, זה לא עזה: סירחון ומחלות פורצות באי הספרדי הכבוש - המרוקאים בדרישות חדשות
המהגרים המרוקנים שפרצו את הגבול ממרוקו למובלעת סאוטה הפכו תוך שעות לכעשירית מכלל האוכלוסייה המונה כ-80,000 ספרדים בלבד | כעת יש להם דרישה מממלכת ספרד (חדשות)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה בתאונה בתל אביב
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה הבוקר (05:06) בתאונה ברחוב לח"י בתל אביב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב במצב קשה, כשהוא מורדם ומונשם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן