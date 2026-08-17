מבזקים נוספים
מ"אשר יצר" ועד "גזונטהייט" - מפת השליטה המלאה בגבעה
גבעת ישיבת פוניבז' ידעה אלימות קשה לאורך השנים. מאבקי השליטה בהיכל המרכזי, חדר האוכל והפנימיות גבו מחירים קשים, שורות מעצרים וצווי הרחקה לתלמידים אלימים. בכתבה הבאה תוכלו לקרוא על מפת השליטה המלאה בגבעה (עולם הישיבות)מיקי ברון
צה"ל הזהיר את הלוחמים בעזה: חמאס עלול לפתוח באש בקו הצהוב
לוחמי צה"ל בקו הצהוב קיבלו הנחיה להיערך לירי תגובה של חמאס • המחבלים מתקרבים לקו הנפיץ ומנסים לשנות את הנרטיב | הוראות פתיחה באש מול איומים (צבא וביטחון)ב. ניסני
ישראל לקחה פיקוד: כך פועלים חיילי צה"ל באתרי ההרס בקולומביה
ישראל שלחה את משלחת החילוץ הגדולה מכל המדינות האחרות לאתרי ההרס בקולומביה | משלחת פיקוד העורף פועלת בעיר בה קיימים מוקדי הרס רבים | כך לקחה ישראל פיקוד על האירוע (מדיני)כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 30 נפצע קשה בתאונה בתל אביב
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה הבוקר (05:06) בתאונה ברחוב לח"י בתל אביב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוב במצב קשה, כשהוא מורדם ומונשם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
נעצר חשוד בונדליזם בכנסיית האנטוניוס הקדוש ביפו
משטרת ישראל עצרה תושב יפו בשנות ה-20 לחייו בחשד לונדליזם וגרימת נזק בכנסיית האנטוניוס הקדוש ברחוב יפת. במקום נמצאו פסלים שהופלו ונשברו לחלקים, וכן צלבים שבורים על כיסאות ועל הרצפה. החשוד הועבר לחקירה.קובי רוזן
איראן מתכוננת למלחמה: חשיפה דרמטית על תוכנית ההסלמה האיראנית החשאית
הלילה היו אמורים לחלוף 60 הימים במזכר ההבנות הכושל של ג'יי די ואנס | בינתיים, איראן ניצלה את חלון הזמן שהעניקה לה טראמפ לצורך התחמשות והכנה דרמטית למלחמה | "ניצלנו את תקופת הפסקת האש במלואה", אומרים באיראן (בעולם)כיכר השבת
מה עובר עליו? אחרי הפרגונים לקים ג'ונג און - טראמפ קיבל החלטה שהיממה את הפנטגון
הלם בוושינגטון ובסיאול בעקבות הנחייה דרמטית של טראמפ, יממה לאחר שסיפר ברשת החברתית על יחסיו הטובים עם קים ג'ונג און| בנות הברית מזהירות מאי-יציבות אזורית, בזמן שארה"ב נותרת ללא מלאי טילים מספק לאף מלחמה (חדשות)כיכר השבת
תכננו לרצוח את דודם בזמן שהסתפר - אך הספר נהרג בשוגג | תיעוד
שני נאשמים, בהם קטין בן 17, הואשמו ברצח הספר יאסר אבו אלהיג'א בטמרה • תכננו לחסל את דודם בעת שהסתפר אך פגעו גם בספר | כתב אישום והארכת מעצר (משטרה)קובי רוזן