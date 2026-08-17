צה"ל הזהיר את הלוחמים בעזה: חמאס עלול לפתוח באש בקו הצהוב

ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם היה בטוח כי הוא מתכתב עם ראש הסגל של הנשיא טראמפ סוזי ויילס, בעוד בפועל מאחורי הצד השני עמד מתחזה מוכשר | רק לאחר זמן נפל האסימון לראש הממשלה הבריטי הטרי (חדשות)

ישראל גראדווהל