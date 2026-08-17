במחיר סנדוויץ': המטוס החשמלי הראשון המריא ב-5 דולר

מבזקים נוספים
הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים
תיעוד שהפך לוויראלי מציג פתרון יוצא דופן לסכסוך שכנים: המכשיר שבמקום להתלונן - פשוט עונה בחזרה (חדשות בעולם)דני שפיץ
הפריימריז במפלגת 'הליכוד' יצאו לדרך | מירי רגב עולה להתקפה: "לצערי רוצים לחסל אותי"
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת | בשעה 10:00 הקלפיות נפתחו וייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | שרת התחבורה מירי רגב מאשימה כי מנסים לחסל אותה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
מביך: ראש ממשלת בריטניה חשב שהוא מתכתב עם רל"ש טראמפ - זה היה מתחזה
ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם היה בטוח כי הוא מתכתב עם ראש הסגל של הנשיא טראמפ סוזי ויילס, בעוד בפועל מאחורי הצד השני עמד מתחזה מוכשר | רק לאחר זמן נפל האסימון לראש הממשלה הבריטי הטרי (חדשות)ישראל גראדווהל
טראמפ עלול להגיש לנו חשבונית: ההכרזה הדרמטית שצריכה להדליק לנו אלפי נורות אדומות
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז אמש על צמצום היחסים הצבאיים והאימונים המשותפים עם דרום קוריאה, שעות לאחר ששיבח את מנהיג אויבה המר ביותר קים ג'ונג און | טראמפ רטן גם על הסיוע האמריקני החד-צדדי לאותה מדינה, וזה צריך להדליק אצלנו אלפי נורות אדומות (פרשנות)מאיר חזן
בלי להכיר את החתן והכלה: החברים ארגנו לבני הזוג חתונה בתוך יממה
זוג ווטרינרים, שאם המשפחה משמשת כקצינה בחיל האוויר האמריקאי, עברו יחד עם שני ילדיהם מסע גיור אורתודוקסי מורכב שנמשך שנתיים ולווה במעברי בסיסים ותנאי שירות מאתגרים. עם סיום ההליך בבית הדין בניו יורק, נדרשו בני הזוג להינשא מחדש כדת וכדין, והתרגשו לראות כיצד קהילה שלמה שלא הכירה אותם כלל נרתמת ומפיקה עבורם חתונה מלאה ומרגשת בתוך 24 שעות בלבד (יהדות, בעולם)דניאל הרץ
מ"אשר יצר" ועד "גזונטהייט" - מפת השליטה המלאה בגבעה
גבעת ישיבת פוניבז' ידעה אלימות קשה לאורך השנים. מאבקי השליטה בהיכל המרכזי, חדר האוכל והפנימיות גבו מחירים קשים, שורות מעצרים וצווי הרחקה לתלמידים אלימים. בכתבה הבאה תוכלו לקרוא על מפת השליטה המלאה בגבעה (עולם הישיבות)מיקי ברון
צה"ל הזהיר את הלוחמים בעזה: חמאס עלול לפתוח באש בקו הצהוב
לוחמי צה"ל בקו הצהוב קיבלו הנחיה להיערך לירי תגובה של חמאס • המחבלים מתקרבים לקו הנפיץ ומנסים לשנות את הנרטיב | הוראות פתיחה באש מול איומים (צבא וביטחון)ב. ניסני
גאווה ישראלית: תיעודים חדשים של חיילי צה"ל בקולומביה | צפו
ישראל שלחה את משלחת החילוץ הגדולה מכל המדינות האחרות לאתרי ההרס בקולומביה | משלחת פיקוד העורף פועלת בעיר בה קיימים מוקדי הרס רבים | כך לקחה ישראל פיקוד על האירוע (מדיני)כיכר השבת