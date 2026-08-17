זוג ווטרינרים, שאם המשפחה משמשת כקצינה בחיל האוויר האמריקאי, עברו יחד עם שני ילדיהם מסע גיור אורתודוקסי מורכב שנמשך שנתיים ולווה במעברי בסיסים ותנאי שירות מאתגרים. עם סיום ההליך בבית הדין בניו יורק, נדרשו בני הזוג להינשא מחדש כדת וכדין, והתרגשו לראות כיצד קהילה שלמה שלא הכירה אותם כלל נרתמת ומפיקה עבורם חתונה מלאה ומרגשת בתוך 24 שעות בלבד (יהדות, בעולם)

דניאל הרץ