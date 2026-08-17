ההפתעה של חגי תשרי: חסידי מעז'בוז' הופתעו לגלות כי ה'קיבוץ' המרכזי של ראש השנה ייערך במבנה המפואר של המרכז למורשת בגין מול חומות העיר העתיקה • במקום ייערכו התפילות, הסעודות והטישים – כאשר מקומות הלינה הושכרו במלונות הסמוכים • בחסידות מבהירים: "צופה להר ציון, אין דבר שיעצור את ההתעלות" (חסידים)

חיים רוזנבוים