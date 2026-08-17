הסיפור שמסעיר את המגזר החרדי בירושלים: אברך שקדן ועדין נפש מרמות נעצר בלשכת הגיוס ונלקח ישירות לכלא 10 | כעת, כשרעייתו נותרה לבדה לקראת מעמד 'פדיון הבן', נחשף הכאב הגדול ומכריו זועקים מנהמת לבם: "אם הוא היה חסיד של אדמו"ר מוכר, העולם היה רועד. דמו הפך להפקר?" | הסיפור המלא (בארץ)

חיים רוזנבוים