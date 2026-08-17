מבזקים נוספים
סיפור הזוי: 10 שנים אחרי שנעלמה - הבעלים קיבלו שיחת טלפון ביום ההולדת
10 שנים אחרי שנעלמה, משפחה בריטית קיבלה את שיחת הטלפון שכבר לא חשבו לקבל לעולם: החתולה שלכם נמצאה | הסיפור שמרגש את בריטניה (בעולם)כיכר השבת
נפל בין הכיסאות - בלי חסידות ובלי עסקנים: האברך שנכלא בכלא 10 ונשאר לבד במערכה
הסיפור שמסעיר את המגזר החרדי בירושלים: אברך שקדן ועדין נפש מרמות נעצר בלשכת הגיוס ונלקח ישירות לכלא 10 | כעת, כשרעייתו נותרה לבדה לקראת מעמד 'פדיון הבן', נחשף הכאב הגדול ומכריו זועקים מנהמת לבם: "אם הוא היה חסיד של אדמו"ר מוכר, העולם היה רועד. דמו הפך להפקר?" | הסיפור המלא (בארץ)חיים רוזנבוים
מרכז מורשת בגין יהפוך להיכל החסידות | המיקום המפתיע שהושכר ע"י חסידי מעז'בוז
ההפתעה של חגי תשרי: חסידי מעז'בוז' הופתעו לגלות כי ה'קיבוץ' המרכזי של ראש השנה ייערך במבנה המפואר של המרכז למורשת בגין מול חומות העיר העתיקה • במקום ייערכו התפילות, הסעודות והטישים – כאשר מקומות הלינה הושכרו במלונות הסמוכים • בחסידות מבהירים: "צופה להר ציון, אין דבר שיעצור את ההתעלות" (חסידים)חיים רוזנבוים
מפחיד: כך נראה הרגע בו הנוסעים הבינו שהמטוס שלהם עלול להתרסק בכל רגע
תיעוד דרמטי שפורסם ברשתות החברתיות מציג את הרגע בו זנב מטוס נוסעים פגע בקרקע ברגע ההמראה, בטיסה מגרמניה לוייטנאם | כך זה נראה מתוך המטוס ברגע הדרמטי (חדשות)כיכר השבת
אימה בעיר החרדית: הטיח את פניו ברכב והכה אותו עד שאיבד הכרה
חשוד בן 39 נעצר על ידי משטרת בעיר החרדית לייקווד לאחר שהטיח את פניו של נהג אחר ברכב והכה אותו עד לאיבוד הכרה, בעקבות עימות שהסלים לתאונה בצומת מרכזי בעיר. הקורבן פונה לבית החולים, והחשוד הועבר למעצר בגין תקיפה חמורה (בעולם)מישאל לוי
פה חשדתי | תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם'
בעוד המשטר האיראני מנסה לשדר מסר שלפיו מנהיגו העליון מוג'תבא חמינאי חי ומתפקד, סרטון חדש שבו הוא נראה לצד הנשיא מסעוד פזשכיאן מעורר מיד חשדות ברשת (חדשות בעולם)דני שפיץ
התרגשות במונסי; האדמו"ר ימריא לישראל עם שני מטוסי ענק של מאות בחורים
כפי שדיווחנו ב'כיכר': שנה לאחר הבטחת הקודש של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי לבחורים המתמידים – האדמו"ר ינחת בשבוע הבא בישראל עם שני מטוסי צ'ארטר ענקיים, בדרך לשבת היסטורית במירון | במהלך המסע יפקוד האדמו"ר את שאר המקומות הקדושים בארץ, וכן יקבל קוויטלעך במעון המיתולוגי של זקנו בעל ה'אמרי חיים' | כל הפרטים (חסידים)חיים רוזנבוים
הסתבך עם מהנדס: הפתרון לבעיה הכי מציקה עם שכנים
תיעוד שהפך לוויראלי מציג פתרון יוצא דופן לסכסוך שכנים: המכשיר שבמקום להתלונן - פשוט עונה בחזרה (חדשות בעולם)דני שפיץ