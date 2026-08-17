נתפסו כ-80 ראשי בקר שפלשו לשטחי אימונים של צה"ל

פחי אשפה הוצבו כמחסומים במהלך השבת ברחובות ומנעו מעבר כלי רכב, ללא החלטה רשמית על סגירת הציר • יו"ר האופוזיציה בעיר דורש לאתר את האחראים ולמנוע את הישנות המקרים • בעירייה מעריכים כי ככל הנראה מדובר במעשה קונדס של ילדים ומבהירים כי יפעלו לשמירת הסטטוס קוו (חדשות)

קובי ישראל