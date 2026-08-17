תאונה בין 3 רכבים בכביש 92 — 4 פצועים ומסוק חילוץ

מבזקים נוספים
שיעור ההצבעה בבחירות עומד על 6.2% לאחר שעתיים
שיעור ההצבעה בבחירות עומד על 6.2% לאחר שעתיים מפתיחת הקלפיות.כיכר השבת
הגרביים התחילו לזוז: אנשי מכס גילו הפתעה מבחילה
הוא חשב שהמזוודה תעבור בשקט. במכס כבר חיכו לו עם מידע מוקדם, ואז התגלתה ההברחה יוצאת הדופן (חדשות בעולם)דני שפיץ
טלי גוטליב טוענת: "יש קלפיות עם טפסים מזוייפים בלי השם שלי"
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת |הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
"לא נהיה שותפים לממשלת מיעוט" | ליברמן מציב קווים אדומים
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מציב את התנאים שלו לממשלה הבאה ומבהיר: לא נשתף פעולה עם קונסטלציה כלשהי לממשלת מיעוט • דורש ועדת חקירה מיידית ל-7 באוקטובר וחוק גיוס ללא פטורים | אלו התנאים (פוליטי)קובי אטינגר
סערת השבת ברחובות: תושבים חסמו כביש לתנועת כלי רכב; העירייה תגברה סיורים
פחי אשפה הוצבו כמחסומים במהלך השבת ברחובות ומנעו מעבר כלי רכב, ללא החלטה רשמית על סגירת הציר • יו"ר האופוזיציה בעיר דורש לאתר את האחראים ולמנוע את הישנות המקרים • בעירייה מעריכים כי ככל הנראה מדובר במעשה קונדס של ילדים ומבהירים כי יפעלו לשמירת הסטטוס קוו (חדשות)קובי ישראל
המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם
משחקי הרובוטים ההומנואידיים העולמיים בבייג'ינג שוברים השנה את כל השיאים | עם מתחם 'רובוט הום' מטורף ואלפי מכונות שמתחרות בכיבוי אש, עבודה משרדית וספורט - האם אנו בתחילת עידן קצה האנושות? (חדשות בעולם)דני שפיץ
נתפסו כ-80 ראשי בקר שפלשו לשטחי אימונים של צה"ל
משטרת ישראל ויחידות צה"ל פעלו במשותף נגד תופעת פלישת עדרי בקר לשטחי אש המשמשים לאימונים צבאיים. במהלך הפעילות בשטח אש של בסיס גולני אותרו שני עדרי בקר ובהם כ-80 ראשי בקר, השייכים על פי החשד לתושבי היישובים מועאוויה ועין אברהים הסמוכים לאום אל-פחם. העדרים נתפסו והועברו לקרנטינה באזור מושב דור, ובעלי העדרים הועברו לחקירה.קובי רוזן
הבלשים תפסו כ-80 ראשי בקר שהוכנסו לשטח אש של בסיס גולני
בלשי ימ"ר מג"ב חוף תפסו כ-80 ראשי בקר שהוכנסו לשטח אש וגרמו להפסקת אימוני יחידות צה"ל | העדרים הועברו לקרנטינה ובעליהם נחקרו | תיעוד (משטרה)קובי רוזן