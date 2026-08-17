בית שמש: פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים; מצבו בינוני

מבזקים נוספים
"אפילו הדגים שבים רועדים"- מה המקור לאמרה ה'אלול'ית?
מדי אלול חוזרת ועולה האמרה: "באלול אפילו הדגים רועדים". מהיכן מקור אמרה זו?! | מתברר כי המשגיח הגה"צ רבי מרדכי שוואב זצ"ל ממונסי הוא החוליה שמקשרת בין הסוגיה התלמודית לאמרה העממית ביידיש (היסטוריה)ישראל שפירא
אכזרי: תושבים באיראן גילו מי היה האיש שעמד על הגג וירה בהם למוות
חבר פרלמנט איראני ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, ג'עפר פורקבגאני, חשוד כי ירה בעצמו לעבר מפגינים במהלך גל המחאות ההמוני בבושהר, כך פי עדויות שחשפה רשת "איראן אינטרנשיונל". על פי הדיווחים, פורקבגאני היה מעורב בירי לעבר עשרות מפגינים ואף איים על משפחות השכולות כדי שיסתירו את נסיבות המוות | כל הפרטים (העולם הערבי)חזקי שטרן
פועל בן 37 נפצע בינוני בתאונת עבודה בתל אביב
פועל בן 37 נפצע היום (13:06) במהלך עבודתו ברחוב הזוהר בתל אביב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים איכילוv במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
מחדל אבטחה חמור: טרול רשת לכד את ראש ממשלת בריטניה
התחזה וברנהאם לא חשד: ראש ממשלת בריטניה ניהל התכתבות עם אדם שהציג עצמו כאחת הדמויות החזקות בבית הלבן (חדשות בעולם)דני שפיץ
פצועים קשה בתאונת שרשרת: "אנשים צעקו לעזרה, אחד הרכבים עף לתעלה"
תאונת דרכים במעורבות מספר כלי רכב, שהתנגשו זה בזה בעוצמה, התרחשה היום ליד הכנרת. שישה נפגעים פונו מהזירה, בהם שני צעירים במצב קשה שפונו באמצעות מסוק | "הייתה המולה ואנשים צעקו לעזרה, אחד מהרכבים עף לתעלה בצד הדרך. ראינו צעירה שוכבת על הכביש מחוסרת הכרה" (בארץ)מישאל לוי
זה היה יעד האוטובוס שעליו אותרו מלי וליאל: "תכננה הכל, בדקו מדינות"
גורמים במשטרה מבהירים כי ליהלומי לא היו חובות כספיים • משכה כספי פיצויים לפני שנה ומימנה את המסע | התוכנית: להיעלם בבוליביה (חדשות)דניאל הרץ
"אומרת בפה מלא": טלי גוטליב חושפת לאיזה תפקיד בכיר היא חותרת
חברת הכנסת מבהירה את שאיפותיה הפוליטיות בריאיון • הצהרה חד-משמעית על התפקיד הבא שלה בממשלה | "זה מה שהציבור רוצה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
עובדים אצל היהודים? הכתובות האנטישמיות על המטוס האמריקאי
מסרים בוטים נגד ישראל, ביקורת על המדיניות האמריקנית ואזכור של "ביבי" נכתבו באבק על חלק ממטוס שיוחס לכוחות האמריקניים במפרץ (חדשות בעולם)דני שפיץ