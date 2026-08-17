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מרד בשורות הצבא? הכתובות האנטישמיות על המטוס האמריקאי

מסרים בוטים נגד ישראל, ביקורת על המדיניות האמריקנית ואזכור של "ביבי" נכתבו באבק על חלק ממטוס שיוחס לכוחות האמריקניים במפרץ (חדשות בעולם)

תהיה גוי טוב ותעשה מה שישראל אומרת לך: כתובות חיילים על מטוס אמריקני הציתו סערה | צילום: צילום: רשתות חברתיות
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