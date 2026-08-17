מרד בשורות הצבא? הכתובות האנטישמיות על המטוס האמריקאי

מבזקים נוספים
בית שמש: פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים; מצבו בינוני
פעוט כבן שנתיים נכווה ממים רותחים שנשפכו עליו בביתו ברמת בית שמש ג' | כוחות ההצלה העניקו לו סיוע רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשמצבו מוגדר בינוני (חדשות)קובי רוזן
שיעור ההצבעה בבחירות עומד על 6.2% לאחר שעתיים
שיעור ההצבעה בבחירות עומד על 6.2% לאחר שעתיים מפתיחת הקלפיות.כיכר השבת
הגרביים התחילו לזוז: אנשי מכס גילו הפתעה מבחילה
הוא חשב שהמזוודה תעבור בשקט. במכס כבר חיכו לו עם מידע מוקדם, ואז התגלתה ההברחה יוצאת הדופן (חדשות בעולם)דני שפיץ
הפריימריז במפלגת 'הליכוד' | 6% כבר הצביעו; רגב מאשימה ולוין מבטיח
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת |הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
"לא נהיה שותפים לממשלת מיעוט" | ליברמן מציב קווים אדומים
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מציב את התנאים שלו לממשלה הבאה ומבהיר: לא נשתף פעולה עם קונסטלציה כלשהי לממשלת מיעוט • דורש ועדת חקירה מיידית ל-7 באוקטובר וחוק גיוס ללא פטורים | אלו התנאים (פוליטי)קובי אטינגר
סערת השבת ברחובות: תושבים חסמו כביש לתנועת כלי רכב; העירייה תגברה סיורים
פחי אשפה הוצבו כמחסומים במהלך השבת ברחובות ומנעו מעבר כלי רכב, ללא החלטה רשמית על סגירת הציר • יו"ר האופוזיציה בעיר דורש לאתר את האחראים ולמנוע את הישנות המקרים • בעירייה מעריכים כי ככל הנראה מדובר במעשה קונדס של ילדים ומבהירים כי יפעלו לשמירת הסטטוס קוו (חדשות)קובי ישראל
המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם
משחקי הרובוטים ההומנואידיים העולמיים בבייג'ינג שוברים השנה את כל השיאים | עם מתחם 'רובוט הום' מטורף ואלפי מכונות שמתחרות בכיבוי אש, עבודה משרדית וספורט - האם אנו בתחילת עידן קצה האנושות? (חדשות בעולם)דני שפיץ
תאונה בין 3 רכבים בכביש 92 — 4 פצועים ומסוק חילוץ
תאונת דרכים בין 3 כלי רכב אירעה הבוקר (10:30) בכביש 92 סמוך לרמות. צוותי מד"א מטפלים במקום ב-4 פצועים בדרגות שונות, ומסוק חילוץ נחת בסמוך לזירה.קובי רוזן