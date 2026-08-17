חבר פרלמנט איראני ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, ג'עפר פורקבגאני, חשוד כי ירה בעצמו לעבר מפגינים במהלך גל המחאות ההמוני בבושהר, כך פי עדויות שחשפה רשת "איראן אינטרנשיונל". על פי הדיווחים, פורקבגאני היה מעורב בירי לעבר עשרות מפגינים ואף איים על משפחות השכולות כדי שיסתירו את נסיבות המוות | כל הפרטים (העולם הערבי)

חזקי שטרן