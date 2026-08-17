מכת שודים של מוזיאונים מתרחשת בחודשים האחרונים ברחבי אירופה, כאשר יצירות בשווי מליוני יורו נשדדו בזו אחר זו | המשטרה הודעה כי הצליחה למצוא בחזרה יצירות שנגנבו ממוזיאון באיטליה במרץ האחרון, כאשר במקביל שוד אחר התרחש בליל שבת האחרון | במקרה הזה, היו אלו לוחות עץ מצוירים מהמאה ה-15 שערכם לא יסולא בפז (חדשות)

כיכר השבת