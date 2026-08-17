מבזקים נוספים
הגר"מ צדקה בלב אליהו: "החיילים צריכים להתחנן לבחורים ללמוד בלי הפסקה"
במלאת 11 חודשים להסתלקותו של ראש ישיבת 'לב אליהו' הגר"י זכריה זצ"ל, התכנסו תלמידי הישיבה לחגוג סיום הש"ס שלמד אחד הבחורים | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, אשר בדבריו זעק נגד גזירת הגיוס: "הטיפשים אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לכלא? להפך, הייתם צריכים לחייב את כולם ללמוד תורה" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
באיראן מגיבים לטראמפ - ומאיימים: ללא התקדמות במו"מ, נעבור ל"מדיניות התקפית"
בעקבות איומי הנשיא על טהרן, גורם איראני בכיר איים כי ללא התקדמות במו"מ עם ארה"ב, "נעבור למדיניות התקפית מוחלטת" | הבכיר טען כי איראן הציבה דד-ליין של כמה שבועות ליישום מזכר ההבנות, ואמר כי "לא נמתין בעוד ארה"ב מאריכה את המצור" (בעולם)יוסי נכטיגל
הילולא קדישא בקראלי | האדמו"ר בקע רקיעים באוהל קברו של אביו זצ"ל
לרגל הילולת אביו הרה"ק מספינקא זצ"ל, ערך בנו האדמו"ר מקראלי סעודת הילולא רבתי בהשתתפות המוני החסידים, שם הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות • לאחר תפילת שחרית עלה בראש עדתו לאוהל בית ספינקא בניו ג'רזי להעתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)חיים רוזנבוים
בן גביר מודיע: מקבל את הצעת שר הביטחון; דורש את סמכויות המעצרים המנהליים
השר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאתו של שר הביטחון כ"ץ להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרת ישראל – אך הציב דרישות נוספות כתנאי ליישום המהלך באופן מעשי | בין היתר דורש בן גביר להעביר את האחריות על מג"ב יו"ש מהצבא למשטרה, וכן להעביר משר הביטחון ומצה"ל את הסמכויות הנוגעות למעצרים ולהגבלות מינהליות (ביטחון)דוד הכהן
מרה שחורה כשנולדת בת: המחיר הבלתי נסבל של הנדוניה החרדית
משבר הדיור בשידוכים: האם התורה הפכה ל"קרדום לחפור בה"? |פוליטיקה: ישי כהן מזהיר: "לא זוכר כזה מרמור ברחוב החרדי" | החרדים העובדים כבר לא בשוליים: המסלול המהיר שמפחיד את העסקנים | "מזוזות כשרות, אבל הילדים לא": הגזענות הפנימית במגזר הספרדי נחשפת | תקציב הישיבות צנח: איך שרדה ישיבת מיר את המכה הכלכלית? (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון
איפה נחמן קינן? אחיו בריאיון מהשטח על החיפושים והתעלומה | צפו
נחמן קינן, בן 24 מבית שמש, יצא ביום ראשון שעבר בדרכו לצפת ומאז נעלמו עקבותיו | האיכון האחרון התקבל בטבריה, שם מתמקדים כעת החיפושים אחריו | אחיו דניאל בריאיון ל'אולפן כיכר': "אנחנו חורשים את כל המקומות, לוקחים כל אינדיקציה וכל דיווח ומנסים לאמת אותו" | המשפחה מבקשת מהציבור לסייע בחיפושים ולהרבות בתפילות | צפו (חרדים)יוסי סרגובסקי