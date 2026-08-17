מבזקים נוספים
"יורד לפעול ישועות" | הערב - הילולת האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל
במלאת 14 שנים להסתלקותו של בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, המונים יעלו לפקוד את הציון במרומי הר הזיתים • דברי קודשו המרגשים של הרבי: "ביום ההילולא הצדיק עוזב את תענוגי גן עדן ויורד לפרוץ את חומות הברזל עבור כלל ישראל" • הכנות לוגיסטיות נרחבות ואבטחה מתוגברת לקליטת העולים (חסידים)חיים רוזנבוים
עצוב: אזרח ישראלי בן 62 נפטר בכלא בפרו "בנסיבות מסתוריות"
אזרח ישראלי בן 62, תושב פתח תקווה, נפטר בפרו לאחר שהיה כלוא במדינה במשך כשלוש וחצי שנים | נסיבות מותו טרם נמסרו, והדיווח על פטירתו הועבר לגורמים בישראל (בעולם)כיכר השבת
הגר"מ צדקה בלב אליהו: "החיילים צריכים להתחנן לבחורים ללמוד בלי הפסקה"
במלאת 11 חודשים להסתלקותו של ראש ישיבת 'לב אליהו' הגר"י זכריה זצ"ל, התכנסו תלמידי הישיבה לחגוג סיום הש"ס שלמד אחד הבחורים | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, אשר בדבריו זעק נגד גזירת הגיוס: "הטיפשים אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לכלא? להפך, הייתם צריכים לחייב את כולם ללמוד תורה" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
באיראן מגיבים לטראמפ - ומאיימים: ללא התקדמות במו"מ, נעבור ל"מדיניות התקפית"
בעקבות איומי הנשיא על טהרן, גורם איראני בכיר איים כי ללא התקדמות במו"מ עם ארה"ב, "נעבור למדיניות התקפית מוחלטת" | הבכיר טען כי איראן הציבה דד-ליין של כמה שבועות ליישום מזכר ההבנות, ואמר כי "לא נמתין בעוד ארה"ב מאריכה את המצור" (בעולם)יוסי נכטיגל
הילולא קדישא בקראלי | האדמו"ר בקע רקיעים באוהל קברו של אביו זצ"ל
לרגל הילולת אביו הרה"ק מספינקא זצ"ל, ערך בנו האדמו"ר מקראלי סעודת הילולא רבתי בהשתתפות המוני החסידים, שם הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות • לאחר תפילת שחרית עלה בראש עדתו לאוהל בית ספינקא בניו ג'רזי להעתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)חיים רוזנבוים
בן גביר מודיע: מקבל את הצעת שר הביטחון; דורש את סמכויות המעצרים המנהליים
השר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאתו של שר הביטחון כ"ץ להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרת ישראל – אך הציב דרישות נוספות כתנאי ליישום המהלך באופן מעשי | בין היתר דורש בן גביר להעביר את האחריות על מג"ב יו"ש מהצבא למשטרה, וכן להעביר משר הביטחון ומצה"ל את הסמכויות הנוגעות למעצרים ולהגבלות מינהליות (ביטחון)דוד הכהן