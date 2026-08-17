בעקבות איומי הנשיא על טהרן, גורם איראני בכיר איים כי ללא התקדמות במו"מ עם ארה"ב, "נעבור למדיניות התקפית מוחלטת" | הבכיר טען כי איראן הציבה דד-ליין של כמה שבועות ליישום מזכר ההבנות, ואמר כי "לא נמתין בעוד ארה"ב מאריכה את המצור" (בעולם)

יוסי נכטיגל