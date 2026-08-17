השר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאתו של שר הביטחון כ"ץ להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרת ישראל – אך הציב דרישות נוספות כתנאי ליישום המהלך באופן מעשי | בין היתר דורש בן גביר להעביר את האחריות על מג"ב יו"ש מהצבא למשטרה, וכן להעביר משר הביטחון ומצה"ל את הסמכויות הנוגעות למעצרים ולהגבלות מינהליות (ביטחון)

דוד הכהן