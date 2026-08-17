מבזקים נוספים
"יורד לפעול ישועות" | הערב - הילולת האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל
במלאת 14 שנים להסתלקותו של בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים זצ"ל, המונים יעלו לפקוד את הציון במרומי הר הזיתים • דברי קודשו המרגשים של הרבי: "ביום ההילולא הצדיק עוזב את תענוגי גן עדן ויורד לפרוץ את חומות הברזל עבור כלל ישראל" • הכנות לוגיסטיות נרחבות ואבטחה מתוגברת לקליטת העולים (חסידים)חיים רוזנבוים
עצוב: אזרח ישראלי בן 62 נפטר בכלא בפרו "בנסיבות מסתוריות"
אזרח ישראלי בן 62, תושב פתח תקווה, נפטר בפרו לאחר שהיה כלוא במדינה במשך כשלוש וחצי שנים | נסיבות מותו טרם נמסרו, והדיווח על פטירתו הועבר לגורמים בישראל (בעולם)כיכר השבת
הגר"מ צדקה בלב אליהו: "החיילים צריכים להתחנן לבחורים ללמוד בלי הפסקה"
במלאת 11 חודשים להסתלקותו של ראש ישיבת 'לב אליהו' הגר"י זכריה זצ"ל, התכנסו תלמידי הישיבה לחגוג סיום הש"ס שלמד אחד הבחורים | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, אשר בדבריו זעק נגד גזירת הגיוס: "הטיפשים אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לכלא? להפך, הייתם צריכים לחייב את כולם ללמוד תורה" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
באיראן מגיבים לטראמפ - ומאיימים: ללא התקדמות במו"מ, נעבור ל"מדיניות התקפית"
בעקבות איומי הנשיא על טהרן, גורם איראני בכיר איים כי ללא התקדמות במו"מ עם ארה"ב, "נעבור למדיניות התקפית מוחלטת" | הבכיר טען כי איראן הציבה דד-ליין של כמה שבועות ליישום מזכר ההבנות, ואמר כי "לא נמתין בעוד ארה"ב מאריכה את המצור" (בעולם)יוסי נכטיגל
בן גביר מודיע: מקבל את הצעת שר הביטחון; דורש את סמכויות המעצרים המנהליים
השר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאתו של שר הביטחון כ"ץ להעביר את סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרת ישראל – אך הציב דרישות נוספות כתנאי ליישום המהלך באופן מעשי | בין היתר דורש בן גביר להעביר את האחריות על מג"ב יו"ש מהצבא למשטרה, וכן להעביר משר הביטחון ומצה"ל את הסמכויות הנוגעות למעצרים ולהגבלות מינהליות (ביטחון)דוד הכהן
מרה שחורה כשנולדת בת: המחיר הבלתי נסבל של הנדוניה החרדית
משבר הדיור בשידוכים: האם התורה הפכה ל"קרדום לחפור בה"? |פוליטיקה: ישי כהן מזהיר: "לא זוכר כזה מרמור ברחוב החרדי" | החרדים העובדים כבר לא בשוליים: המסלול המהיר שמפחיד את העסקנים | "מזוזות כשרות, אבל הילדים לא": הגזענות הפנימית במגזר הספרדי נחשפת | תקציב הישיבות צנח: איך שרדה ישיבת מיר את המכה הכלכלית? (דבר ראשון)משה מנס ושוקי סלומון