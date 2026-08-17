בני זוג שטיסתם מדובאי לישראל בוטלה עקב מבצע "שאגת הארי" דרשו מחברת אל על 37 אלף שקל על עשרה ימי שהייה בדובאי, אך בית המשפט דחה את רוב התביעה ופסק להם פיצוי זעום של פחות מרבע מהסכום שדרשו (משפט)

דניאל הרץ