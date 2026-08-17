במהלך הלילה התפוצץ מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר אותו המרחב. אין נפגעים לכוחות צה"ל. מיד לאחר מכן תקפו כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב. צה"ל מגדיר זאת כהפרה של חמאס להסכם. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני