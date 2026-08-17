מבזקים נוספים
הפריימריז במפלגת 'הליכוד' | 30% כבר הצביעו; רגב מאשימה ולוין מבטיח
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת |הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
זוועה בבית שמש: האב שב לביתו ומצא את הילדים בני 4 ו-6 כשהם דקורים, נקבע מותו של אחד מהם
רצף אירועים חריג בית שמש: ילד בן 4 נהרג מרכב ברחוב רב חנינא בעיר | במקביל, ברחוב עמק הזיתים בעיר אותרו 2 ילדים כשסימני אלימות על גופם, צוותי מד"א מטפלים בבן 6 ובן 4, אחד מהם במצב אנוש | על פי הדיווחים, שכן שכנראה מעורער בנפשו, נכנס לביתם, דקר את השניים ונמלט מהמקום (בארץ)חזקי שטרן
מטען חמאס התפוצץ בקו הצהוב בעזה, צה"ל תקף בתגובה
במהלך הלילה התפוצץ מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. בנוסף, מחבלים ירו לעבר אותו המרחב. אין נפגעים לכוחות צה"ל. מיד לאחר מכן תקפו כוחות צה"ל במרחב הקו הצהוב. צה"ל מגדיר זאת כהפרה של חמאס להסכם. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
שני ילדים נמצאו עם סימני אלימות בבית שמש — חשוד נעצר
משטרת ישראל פתחה בחקירה לאחר שכוחות הצלה דיווחו על שני ילדים בני 4 ו-6 שנמצאו בדירה בבית שמש עם סימני אלימות. חשוד נעצר במקום.קובי רוזן
זוועה בבית שמש: האב שב לביתו ומצא את בניו בני 4 ו-6 כשהם דקורים, אחד מהם במצב אנוש
רצף אירועים חריג בית שמש: ילד בן 4 נפגע מרכב ברחוב רב חנינא בעיר, מצבו אנוש | במקביל, ברחוב עמק הזיתים בעיר אותרו 2 ילדים כשסימני אלימות על גופם, צוותי מד"א מטפלים בבן 6 ובן 4, אחד מהם במצב אנוש | על פי הדיווחים, שכן שכנראה מעורער בנפשו, נכנס לביתם, דקר את השניים ונמלט מהמקום (בארץ)חזקי שטרן
בית שמש: ילד כבן 4 נפגע אנוש מרכב; באירוע אלימות נפצעו קשה ילדים בני 4 ו-6
ילד בן 4 נפגע מרכב ברחוב רב חנינא בבית שמש, מצבו אנוש | חובשים ופרמדיקים מעניקים לו טיפול רפואי ומבצעים בילד פעולות החייאה כשהוא עם חבלה רב מערכתית | במקביל, ברחוב עמק הזיתים בעיר אותרו 2 ילדים כשסימני אלימות על גופם, צוותי מד"א מטפלים בבן 6 ובן 4 במצב קשה (בארץ)חזקי שטרן