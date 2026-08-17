נתניהו תקף את קושנר על פגישתו עם הנהגת חמאס

מבזקים נוספים
האם המלחמה עם איראן חוזרת? | שבוע להיעלמות נחמן קינן בצפון • צפו
נתניהו וקושנר מסכמים: חמאס יידרש למסור את נשקו | הפריימריז בליכוד בעיצומם | אלפי חרדים משפיעים על הקרב במפלגת השלטון | שבוע להיעלמות נחמן קינן בצפון | איראן מאיימת להסלים במצר הורמוז | ראש ממשלת בריטניה התכתב עם מתחזה לבכירה בבית הלבן | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
שילמו לי 400 שקל: צעירים חרדים מכרו את הקול בפריימריז
צעירים חרדים תועדו מודים שקיבלו כסף כדי להצביע בפריימריז • הציגו רשימה מוכנה עם מספרי מועמדים | "לא מעניין אותי פוליטיקה, רק כסף" (חדשות, חרדים)חזקי שטרן ויוני גבאי
כמעט 90 שנה אחרי: השגריר חשף למקלב מסמכים היסטוריים של הרב מפוניבז'
השגריר חיפש בארכיון של ממשלת ליטא, אחרי ביקור בישיבת פוניבז' ומצא אוצרות • השגריר העניק לח"כ מקלב קלסר עם פסק דין משנת 1937 והיתר בנייה מ-1922 | התיעוד ההיסטורי שחזר לישראל (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
תבעו 37 אלף על 10 ימים בדובאי - וקיבלו פירורים
בני זוג שטיסתם מדובאי לישראל בוטלה עקב מבצע "שאגת הארי" דרשו מחברת אל על 37 אלף שקל על עשרה ימי שהייה בדובאי, אך בית המשפט דחה את רוב התביעה ופסק להם פיצוי זעום של פחות מרבע מהסכום שדרשו (משפט)דניאל הרץ
תינוקת בת שנה וחצי נפצעה קשה בנפילה ממתקן שעשועים בחדרה
תינוקת כבת שנה וחצי נפצעה היום (17:03) בנפילה ממתקן שעשועים במרכז מסחרי בחדרה. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים רמב"ם במצב קשה, מעורפלת הכרה עם חבלת ראש.קובי רוזן
משרד ראש הממשלה: הוקמו קבוצות עבודה לפירוק נשק בעזה ולבריאות הציבור
משרד ראש הממשלה מסר כי נתניהו ומועצת השלום קיימו דיונים והסכימו על הקמת שתי קבוצות עבודה. הראשונה תעסוק בפירוק נשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים להשלימו במהירות לפני כל שיקום בעזה. הקבוצה השנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאי בריאות ציבור נוספים עבור תושבי עזה, המשפיעים גם על אזרחי ישראל.כיכר השבת
טרגדיה קשה בבית שמש; הילד אשר אנשיל פיש ז"ל נהרג בתאונת דרכים מחרידה
אבל כבד בבית שמש ובחסידות תולדות אהרן, הילד אשר אנשיל פיש ז"ל נהרג בתאונה קטלנית בשכונת רמת בית שמש ד' • מתנדבי זק"א פועלים בזירה לטיפול בכבוד המת, לצד ליווי המשפחה השבורה בבית החולים 'שערי צדק' • התושבים והחסידים בהלם (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הפריימריז במפלגת 'הליכוד' | 31% כבר הצביעו; הצצה מרתקת מהשטח המבעבע
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת |הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי