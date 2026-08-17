תבעו 37 אלף על 10 ימים בדובאי - וקיבלו פירורים

משרד ראש הממשלה מסר כי נתניהו ומועצת השלום קיימו דיונים והסכימו על הקמת שתי קבוצות עבודה. הראשונה תעסוק בפירוק נשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים להשלימו במהירות לפני כל שיקום בעזה. הקבוצה השנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאי בריאות ציבור נוספים עבור תושבי עזה, המשפיעים גם על אזרחי ישראל.

כיכר השבת