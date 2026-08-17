מבזקים נוספים
בפתיחת הזמן; ילדי סאטמר ירושלים חגגו מסיבת חומש
בתלמוד תורה סאטמר ירושלים נחגגה מסיבת החומש לילדי החמד בהשתתפות הורי וסבי התלמידים, לצד דומ"צ הקהילה הרה"ג משה טייטלבוים שכובד לחלק את החומשים לחתני החומש (חרדים)חיים רוזנבוים
ברגע האחרון: המתנדב שהסית נגד הפרמדיק החרדי נמלט מהצבעת הדחה
מתנדב בארגון החירום 'פייסט' הגיש התפטרות דקות לפני הצבעה על הדחתו • הסערה פרצה אחרי שצילם רכב הצלה בחניית נכים בזמן שהפרמדיק הציל ילד | הסוף המפתיע (חרדים)דניאל הרץ
האם המלחמה עם איראן חוזרת? | שבוע להיעלמות נחמן קינן בצפון • צפו
נתניהו וקושנר מסכמים: חמאס יידרש למסור את נשקו | הפריימריז בליכוד בעיצומם | אלפי חרדים משפיעים על הקרב במפלגת השלטון | שבוע להיעלמות נחמן קינן בצפון | איראן מאיימת להסלים במצר הורמוז | ראש ממשלת בריטניה התכתב עם מתחזה לבכירה בבית הלבן | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
שילמו לי 400 שקל: צעירים חרדים מכרו את הקול בפריימריז
צעירים חרדים תועדו מודים שקיבלו כסף כדי להצביע בפריימריז • הציגו רשימה מוכנה עם מספרי מועמדים | "לא מעניין אותי פוליטיקה, רק כסף" (חדשות, חרדים)חזקי שטרן ויוני גבאי
כמעט 90 שנה אחרי: השגריר חשף למקלב מסמכים היסטוריים של הרב מפוניבז'
השגריר חיפש בארכיון של ממשלת ליטא, אחרי ביקור בישיבת פוניבז' ומצא אוצרות • השגריר העניק לח"כ מקלב קלסר עם פסק דין משנת 1937 והיתר בנייה מ-1922 | התיעוד ההיסטורי שחזר לישראל (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
תבעו 37 אלף על 10 ימים בדובאי - וקיבלו פירורים
בני זוג שטיסתם מדובאי לישראל בוטלה עקב מבצע "שאגת הארי" דרשו מחברת אל על 37 אלף שקל על עשרה ימי שהייה בדובאי, אך בית המשפט דחה את רוב התביעה ופסק להם פיצוי זעום של פחות מרבע מהסכום שדרשו (משפט)דניאל הרץ
נתניהו תקף את קושנר על פגישתו עם הנהגת חמאס
ראש הממשלה נתניהו תקף את ג'ארד קושנר על פגישתו עם הנהגת חמאס, והבהיר כי הסיכולים בעזה יימשכו. בתום הפגישה, קושנר והמתווך ניקולאי מלאדנוב המשיכו למפגש עם הנשיא הרצוג.קובי אטינגר
תינוקת בת שנה וחצי נפצעה קשה בנפילה ממתקן שעשועים בחדרה
תינוקת כבת שנה וחצי נפצעה היום (17:03) בנפילה ממתקן שעשועים במרכז מסחרי בחדרה. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים רמב"ם במצב קשה, מעורפלת הכרה עם חבלת ראש.קובי רוזן