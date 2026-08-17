שרים וחברי כנסת עומדים בכניסה לקלפיות ומפצירים במצביעים

מבזקים נוספים
טרגדיה בלתי נתפסת בבית שמש: זה שמו של הילד שנרצח והמצב של בן הדוד
שני ילדים נפגעו באירוע דקירה בבית בבית שמש • הילד בן 7 נפטר בהדסה עין כרם, בן דודו בן 4 במצב בינוני | המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד לביצוע המעשה (בארץ)דוד הכהן
המוח הישיבתי היצירתי: ב'שערי שמועות' נגמר המקום, אבל לפתע נמצא הפתרון הבא
הגידול במספר תלמידי הישיבה, מצוקת המקום החריפה ופתיחת הזמן - הולידו במתחם הישיבה בבית חלקיה את הפתרון היצירתי שניפק מחזה חסר תקדים בקמפוס • כל הפרטים (עולם הישיבות)מיקי ברון
תגובה מהירה של פוניבז' לפסק - זה המכתב המלא
את המכתב שלחו עורכי הדין המייצגים את ישיבת פוניבז'. הנמענים: עורכי הדין של מסורת התורה ו"אם הישיבות" | המכתב, קצר ומתומצת פונה בדרישה למימוש מיידי של הפסק: "לפנות את מקרקעי ישיבת פוניבז'" (עולם הישיבות)מיקי ברון
טרגדיה בלתי נתפסת בבית שמש: בית החולים בעדכון על המצב של בן הדוד ששרד
שני ילדים נפגעו באירוע דקירה בבית בבית שמש • הילד בן 7 נפטר בהדסה עין כרם, בן דודו בן 4 במצב בינוני | המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד לביצוע המעשה (בארץ)דוד הכהן
מאבק יצרי על המתפקדים החרדים: משה פרוש נגד רוזנבוים | מעייריב
רוזנבוים נחלש - פרוש מתחזק: החרדים שבוחשים בפריימריז של הליכוד | בן גביר עושה סוף לשמועות ומצהיר: "לא אשלב את אח"י ולייטנר" | אחרי דרמה מותחת ומירוץ נגד הזמן - ישיבת עוצם נושמת לרווחה | אברך ואבא הטרי נשאר בכלא - כי אין לו "קשרים" במקומות הנכונים (מעייריב)איצלה כץ
בכיר במועצת השלום: הגענו להסכמה עם נתניהו על מפת דרכים בעזה
בכיר במועצת השלום מסר לאלג'זירה כי משלחת המועצה וקושנר הגיעו להסכמה עם נתניהו על הדרך להתקדם. לדבריו, הפגישה הייתה ארוכה ופורייה, וישראל תיתן הזדמנות למפת הדרכים. הבכיר הוסיף כי סוכם שכוחות צה"ל לא ייפרסו מחדש מחוץ לעזה עד לפירוק חמאס מנשקה, וכי נשק קל וכבד ומנהרות ברצועה יפורקו. לדבריו, ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגנה עצמית ולפעול אם חמאס תחזור לטרור או תתחמש מחדש. נתניהו הבהיר למועצה כי ישראל תעמוד בהתחייבויותיה הקודמות, והכדור כעת במגרש של חמאס.קובי אטינגר
אמיר אוחנה מפתיע מחוץ לקלפי: יש איך לפתור את סוגיית הגיוס בקדנציה הבאה
יו"ר הכנסת בריאיון מיוחד מהפריימריז: "המודעות הציבורית לצורך בשינוי עצומה" • "הליכוד היא מפלגת העם, יש בה מקום לכולם" | הריאיון המלא (פוליטי מדיני)כיכר השבת
משרד הבריאות: כלבה נגועה בכלבת נמצאה בגבעת זאב
משרד הבריאות מדווח על כלבה נגועה בכלבת שנמצאה בגבעת זאב, סמוך לשכונת אגן האיילות. ארבעה אנשים שנחשפו לכלבה הופנו לקבלת חיסון מונע. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעלי חיים באזור בין 5-17 באוגוסט לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות ירושלים (02-5314820) או לחדר מיון. הורים מתבקשים לברר עם ילדיהם אם היו במגע עם בעלי חיים באזור, ובעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי.יוסי נכטיגל