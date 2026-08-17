בכיר במועצת השלום: הגענו להסכמה עם נתניהו על מפת דרכים בעזה

רוזנבוים נחלש - פרוש מתחזק: החרדים שבוחשים בפריימריז של הליכוד | בן גביר עושה סוף לשמועות ומצהיר: "לא אשלב את אח"י ולייטנר" | אחרי דרמה מותחת ומירוץ נגד הזמן - ישיבת עוצם נושמת לרווחה | אברך ואבא הטרי נשאר בכלא - כי אין לו "קשרים" במקומות הנכונים (מעייריב)

איצלה כץ