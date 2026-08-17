במחנה הקיץ; שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב 

בכיר במועצת השלום מסר לאלג'זירה כי משלחת המועצה וקושנר הגיעו להסכמה עם נתניהו על הדרך להתקדם. לדבריו, הפגישה הייתה ארוכה ופורייה, וישראל תיתן הזדמנות למפת הדרכים. הבכיר הוסיף כי סוכם שכוחות צה"ל לא ייפרסו מחדש מחוץ לעזה עד לפירוק חמאס מנשקה, וכי נשק קל וכבד ומנהרות ברצועה יפורקו. לדבריו, ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגנה עצמית ולפעול אם חמאס תחזור לטרור או תתחמש מחדש. נתניהו הבהיר למועצה כי ישראל תעמוד בהתחייבויותיה הקודמות, והכדור כעת במגרש של חמאס.

קובי אטינגר