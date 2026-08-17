מעצמה חסרת אונים: הסכר שבולם את מלחמת המים האדירה

מבזקים נוספים
אחרי הטעות המביכה בזיהוי הפצ"רית: הכתב התנצל בשידור חי
הכתב נועם אמיר מחדשות 14 התנצל על טעות בזיהוי יפעת תומר ירושלמי, אך תקף בחריפות כלי תקשורת שחגגו על הפרשה (בארץ)משה בשן
צפו: ההצבעות נמשכות גם אחרי סגירת הקלפיות | זה אחוז ההצבעה
מתפקדי הליכוד הגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ובחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת | הקלפיות נסגרו בשעה 21:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
הפריימריז במפלגת 'הליכוד': הקלפיות נסגרו רשמית
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת |הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
בהודעה רשמית: מועצת השלום מעדכנת מה צפוי לקרות ברצועת עזה; זה טוב לישראל?
ראש הממשלה ומועצת השלום הגיעו להסכמות מרחיקות לכת בנוגע לפירוז רצועת עזה • יוקמו שני צוותי עבודה לפירוק נשק ושיקום תשתיות | ההודעה המלאה (פוליטי מדיני)בני סולומון
במחנה הקיץ; שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב
במחנה עץ חיים של חסידות באבוב נחגגה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל הלברשטאם | האדמו"ר כובד בסנדקאות, ולאחר הברית הסבו לסעודת המצווה, במהלכה נשא האדמו"ר אמרות קודש | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בלתי נתפסת בבית שמש: זה שמו של הילד שנרצח והמצב של בן הדוד
שני ילדים נפגעו באירוע דקירה בבית בבית שמש • הילד בן 7 נפטר בהדסה עין כרם, בן דודו בן 4 במצב בינוני | המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד לביצוע המעשה (בארץ)דוד הכהן
המוח הישיבתי היצירתי: ב'שערי שמועות' נגמר המקום, אבל לפתע נמצא הפתרון הבא
הגידול במספר תלמידי הישיבה, מצוקת המקום החריפה ופתיחת הזמן - הולידו במתחם הישיבה בבית חלקיה את הפתרון היצירתי שניפק מחזה חסר תקדים בקמפוס • כל הפרטים (עולם הישיבות)מיקי ברון
תגובה מהירה של פוניבז' לפסק - זה המכתב המלא
את המכתב שלחו עורכי הדין המייצגים את ישיבת פוניבז'. הנמענים: עורכי הדין של מסורת התורה ו"אם הישיבות" | המכתב, קצר ומתומצת פונה בדרישה למימוש מיידי של הפסק: "לפנות את מקרקעי ישיבת פוניבז'" (עולם הישיבות)מיקי ברון