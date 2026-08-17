צפו: ההצבעות נמשכות גם אחרי סגירת הקלפיות | זה אחוז ההצבעה

מבזקים נוספים
אחרי הטעות המביכה בזיהוי הפצ"רית: הכתב התנצל בשידור חי
הכתב נועם אמיר מחדשות 14 התנצל על טעות בזיהוי יפעת תומר ירושלמי, אך תקף בחריפות כלי תקשורת שחגגו על הפרשה (בארץ)משה בשן
מעצמה חסרת אונים: הסכר שבולם את מלחמת המים האדירה
למרות עליונותה הצבאית, מצרים נבלמת מול סכר הנילוס העצום באתיופיה. המרחק הרב, הקשיים הלוגיסטיים והחשש מאסון הומניטרי הופכים פלישה או השמדה לבלתי אפשריות, ומותירים את המדינות במלחמת קרה (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
הפריימריז במפלגת 'הליכוד': הקלפיות נסגרו רשמית
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת |הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
בהודעה רשמית: מועצת השלום מעדכנת מה צפוי לקרות ברצועת עזה; זה טוב לישראל?
ראש הממשלה ומועצת השלום הגיעו להסכמות מרחיקות לכת בנוגע לפירוז רצועת עזה • יוקמו שני צוותי עבודה לפירוק נשק ושיקום תשתיות | ההודעה המלאה (פוליטי מדיני)בני סולומון
במחנה הקיץ; שמחת הברית לנכד האדמו"ר מבאבוב
במחנה עץ חיים של חסידות באבוב נחגגה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל הלברשטאם | האדמו"ר כובד בסנדקאות, ולאחר הברית הסבו לסעודת המצווה, במהלכה נשא האדמו"ר אמרות קודש | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
טרגדיה בלתי נתפסת בבית שמש: זה שמו של הילד שנרצח והמצב של בן הדוד
שני ילדים נפגעו באירוע דקירה בבית בבית שמש • הילד בן 7 נפטר בהדסה עין כרם, בן דודו בן 4 במצב בינוני | המשטרה עצרה שכן בן 25 בחשד לביצוע המעשה (בארץ)דוד הכהן
המוח הישיבתי היצירתי: ב'שערי שמועות' נגמר המקום, אבל לפתע נמצא הפתרון הבא
הגידול במספר תלמידי הישיבה, מצוקת המקום החריפה ופתיחת הזמן - הולידו במתחם הישיבה בבית חלקיה את הפתרון היצירתי שניפק מחזה חסר תקדים בקמפוס • כל הפרטים (עולם הישיבות)מיקי ברון
תגובה מהירה של פוניבז' לפסק - זה המכתב המלא
את המכתב שלחו עורכי הדין המייצגים את ישיבת פוניבז'. הנמענים: עורכי הדין של מסורת התורה ו"אם הישיבות" | המכתב, קצר ומתומצת פונה בדרישה למימוש מיידי של הפסק: "לפנות את מקרקעי ישיבת פוניבז'" (עולם הישיבות)מיקי ברון