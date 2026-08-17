אחרי הטעות המביכה בזיהוי הפצ"רית: הכתב התנצל בשידור חי

את המכתב שלחו עורכי הדין המייצגים את ישיבת פוניבז'. הנמענים: עורכי הדין של מסורת התורה ו"אם הישיבות" | המכתב, קצר ומתומצת פונה בדרישה למימוש מיידי של הפסק: "לפנות את מקרקעי ישיבת פוניבז'" (עולם הישיבות)

מיקי ברון