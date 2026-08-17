למרות עליונותה הצבאית, מצרים נבלמת מול סכר הנילוס העצום באתיופיה. המרחק הרב, הקשיים הלוגיסטיים והחשש מאסון הומניטרי הופכים פלישה או השמדה לבלתי אפשריות, ומותירים את המדינות במלחמת קרה (העולם הערבי)

דוד הכהן וב. ניסני