פועל בן 38 נפצע בינוני מחפץ כבד במפעל בבאר שבע

מבזקים נוספים
חטיבת מנשה השלימה מבצע בקבאטיה: 100 מבנים נסרקו ו-2 מחבלים נעצרו
כוחות חטיבת מנשה סיימו מבצע חטיבתי בכפר קבאטיה שבשומרון. במהלך המבצע נסרקו כ-100 מבנים ונעצרו שני מחבלים שקידמו מתווי טרור.ב. ניסני
לאחר 200 ימים ו-10,000 גיחות: נושאת המטוסים האגדית חוזרת הביתה
ארה"ב מחזירה את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" לאחר 200 ימים במזרח התיכון | העומס על הצי האמריקני והקשיים במלחמה מול איראן (בעולם)אריה רוזן
שר האנרגיה האמריקאי: איראן מייצאת אפס נפט, ארה"ב שולטת בהורמוז
שר האנרגיה האמריקאי הצהיר כי איראן מייצאת אפס חביות נפט ביום. לדבריו, ארצות הברית מצליחה להוציא דרך מצר הורמוז 8-9 מיליון חביות נפט ביום, וטען כי "אנחנו שולטים בהורמוז".קובי אטינגר
אחוז ההצבעה בפריימריז בליכוד: 54% - 76,068 מצביעים
אחוז ההצבעה הסופי בפריימריז של תנועת הליכוד הסתכם ב-54%, עם 76,068 מצביעים שהגיעו לקלפיות.כיכר השבת
אחרי הטעות המביכה בזיהוי הפצ"רית: הכתב התנצל בשידור חי
הכתב נועם אמיר מחדשות 14 התנצל על טעות בזיהוי יפעת תומר ירושלמי, אך תקף בחריפות כלי תקשורת שחגגו על הפרשה (בארץ)משה בשן
צפו: ההצבעות נמשכות גם אחרי סגירת הקלפיות | זה אחוז ההצבעה
מתפקדי הליכוד הגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ובחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת | הקלפיות נסגרו בשעה 21:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי
מעצמה חסרת אונים והסכר שבולם מלחמת מים אדירה
למרות עליונותה הצבאית, מצרים נבלמת מול סכר הנילוס העצום באתיופיה. המרחק הרב, הקשיים הלוגיסטיים והחשש מאסון הומניטרי הופכים פלישה או השמדה לבלתי אפשריות, ומותירים את המדינות במלחמת קרה (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
הפריימריז במפלגת 'הליכוד': הקלפיות נסגרו רשמית
142 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו במהלך היום ל-80 הקלפיות ברחבי הארץ ויבחרו את הרשימה שתתמודד בבחירות לכנסת |הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00 | 124 מתמודדים על מקום ברשימה, מתוכם 79 ברשימה הארצית ו-45 במחוזות | נתניהו הביע תמיכה באסנת זהר למשבצת האישה החדשה (פוליטי, בארץ)יוני גבאי