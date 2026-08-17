מבזקים נוספים
נוגע בתחתית: טראמפ בשפל חסר תקדים בדעת הקהל האמריקנית - רגע לפני הבחירות
סקר רויטרס/איפסוס מגלה תמונת מצב מדאיגה מאוד עבור נשיא ארה"ב טראמפ, רגע לפני שמפלגתו מתמודדת לבחירות האמצע | וגם: אחוז האמריקנים העצום הסבור שהמלחמה באיראן תימשך זמן רב | הנתונים המדאיגים (בעולם)כיכר השבת
רק שלושה נותרו: החילזון המוזר שהתגלה במערה
מין חדש של חילזון מים מתוקים התגלה במערה הררית במחוז יונאן שבסין | החילזון הזעיר, שאורכו מעט יותר משני מילימטרים, איבד לחלוטין את עיניו כחלק מהסתגלותו לחיים בחשיכה | עד כה אותרו רק שלושה פרטים חיים שלו, והחוקרים חוששים כי מדובר במין נדיר ופגיע במיוחד (בעולם)מישאל לוי
הפריימריז בליכוד: 53.5% אחוזים הצביעו, אלו תוצאות המדגם | וכמה מתוכם חרדים?
53.5% מהמתפקדים הצביעו בפריימריז של הליכוד | התוצאות צפויות להתפרסם מחר בבוקר | לפי מדגם שפורסם, אוחנה במקום הראשון, לוין שני וכהן שלישי | וכמה מתוך המצביעים היו חרדים? (בארץ)משה בשן
חטיבת מנשה השלימה מבצע בקבאטיה: 100 מבנים נסרקו ו-2 מחבלים נעצרו
כוחות חטיבת מנשה סיימו מבצע חטיבתי בכפר קבאטיה שבשומרון. במהלך המבצע נסרקו כ-100 מבנים ונעצרו שני מחבלים שקידמו מתווי טרור.ב. ניסני
פועל בן 38 נפצע בינוני מחפץ כבד במפעל בבאר שבע
פועל בן 38 נפצע היום (18:28) מחפץ כבד במפעל ברחוב צאלים בבאר שבע. לאחר פעולות חילוץ, צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלה בגפיים.קובי רוזן
שר האנרגיה האמריקאי: איראן מייצאת אפס נפט, ארה"ב שולטת בהורמוז
שר האנרגיה האמריקאי הצהיר כי איראן מייצאת אפס חביות נפט ביום. לדבריו, ארצות הברית מצליחה להוציא דרך מצר הורמוז 8-9 מיליון חביות נפט ביום, וטען כי "אנחנו שולטים בהורמוז".קובי אטינגר
אחוז ההצבעה בפריימריז בליכוד: 54% - 76,068 מצביעים
אחוז ההצבעה הסופי בפריימריז של תנועת הליכוד הסתכם ב-54%, עם 76,068 מצביעים שהגיעו לקלפיות.כיכר השבת
אחרי הטעות המביכה בזיהוי הפצ"רית: הכתב התנצל בשידור חי
הכתב נועם אמיר מחדשות 14 התנצל על טעות בזיהוי יפעת תומר ירושלמי, אך תקף בחריפות כלי תקשורת שחגגו על הפרשה (בארץ)משה בשן