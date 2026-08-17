533 מיליון דולר על כלום: קריסת המכונות הביכה את הפנטגון

ראש חודש אלול עבר על חסידי באבוב בהתרוממות הנפש, כאשר זכו להתפלל עם האדמו"ר תפילת שחרית הלל ומוסף, בקעמפ של החסידות בהרי הקאנטרי | לאחר התפילה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד היום ונשא מאמרותיו תוך שהוא מרחיב על ימי הסגולה הבאים לקראתנו לשלום | עם סיום השולחן הטהור נכנס האדמו"ר להיכל מיוחד, שם נשא מדברות קודשו וחיזק את בחורי המתיבתא לקראת זמן אלול (חסידים)

חיים רוזנבוים