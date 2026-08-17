מין חדש של חילזון מים מתוקים התגלה במערה הררית במחוז יונאן שבסין | החילזון הזעיר, שאורכו מעט יותר משני מילימטרים, איבד לחלוטין את עיניו כחלק מהסתגלותו לחיים בחשיכה | עד כה אותרו רק שלושה פרטים חיים שלו, והחוקרים חוששים כי מדובר במין נדיר ופגיע במיוחד (בעולם)

מישאל לוי