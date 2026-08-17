רק שלושה נותרו: החילזון המוזר שהתגלה במערה

שר האנרגיה האמריקאי הצהיר כי איראן מייצאת אפס חביות נפט ביום. לדבריו, ארצות הברית מצליחה להוציא דרך מצר הורמוז 8-9 מיליון חביות נפט ביום, וטען כי "אנחנו שולטים בהורמוז".

קובי אטינגר