מבזקים נוספים
סערה בקיימברידג': הפרופסור שהואשם בגניבה נמצא מת בביתו
פרופ' ג'ייסון ארדיי, שהיה מהדמויות הבולטות באוניברסיטת קיימברידג', נמצא ללא רוח חיים בביתו בלונדון כשהוא בגיל 41 | מותו הגיע ימים ספורים לאחר שהתפטר מתפקידו על רקע בדיקה שנפתחה בעקבות טענות לפלגיאט ושאלות בנוגע לרקע האקדמי שלו | המשטרה הודיעה כי בשלב זה אין חשד לפלילים (בעולם)מישאל לוי
כאוס אחרי פריימריז הליכוד | עשרות מתפקדים מאשימים: לא הרשו לנו להצביע
טענות בליכוד על מתפקדים שחידשו דמי חבר אך לא הורשו להצביע בפריימריז | הסוגיה משפיעה על קבוצות מאורגנות ופקדי כוח במפלגה (בארץ)קובי ישראל
רק שלושה נותרו: החילזון המוזר שהתגלה במערה
מין חדש של חילזון מים מתוקים התגלה במערה הררית במחוז יונאן שבסין | החילזון הזעיר, שאורכו מעט יותר משני מילימטרים, איבד לחלוטין את עיניו כחלק מהסתגלותו לחיים בחשיכה | עד כה אותרו רק שלושה פרטים חיים שלו, והחוקרים חוששים כי מדובר במין נדיר ופגיע במיוחד (בעולם)מישאל לוי
הפריימריז בליכוד: 53.5% אחוזים הצביעו, אלו תוצאות המדגם | וכמה מתוכם חרדים?
53.5% מהמתפקדים הצביעו בפריימריז של הליכוד | התוצאות צפויות להתפרסם מחר בבוקר | לפי מדגם שפורסם, אוחנה במקום הראשון, לוין שני וכהן שלישי | וכמה מתוך המצביעים היו חרדים? (בארץ)משה בשן
חטיבת מנשה השלימה מבצע בקבאטיה: 100 מבנים נסרקו ו-2 מחבלים נעצרו
כוחות חטיבת מנשה סיימו מבצע חטיבתי בכפר קבאטיה שבשומרון. במהלך המבצע נסרקו כ-100 מבנים ונעצרו שני מחבלים שקידמו מתווי טרור.ב. ניסני
לאחר 200 ימים ו-10,000 גיחות: נושאת המטוסים האגדית חוזרת הביתה
ארה"ב מחזירה את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" לאחר 200 ימים במזרח התיכון | העומס על הצי האמריקני והקשיים במלחמה מול איראן (בעולם)אריה רוזן
פועל בן 38 נפצע בינוני מחפץ כבד במפעל בבאר שבע
פועל בן 38 נפצע היום (18:28) מחפץ כבד במפעל ברחוב צאלים בבאר שבע. לאחר פעולות חילוץ, צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלה בגפיים.קובי רוזן
שר האנרגיה האמריקאי: איראן מייצאת אפס נפט, ארה"ב שולטת בהורמוז
שר האנרגיה האמריקאי הצהיר כי איראן מייצאת אפס חביות נפט ביום. לדבריו, ארצות הברית מצליחה להוציא דרך מצר הורמוז 8-9 מיליון חביות נפט ביום, וטען כי "אנחנו שולטים בהורמוז".קובי אטינגר