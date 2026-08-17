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מבזקמהדמויות הבולטות במוסד

סערה בקיימברידג': הפרופסור שהואשם בגניבה נמצא מת בביתו

פרופ' ג'ייסון ארדיי, שהיה מהדמויות הבולטות באוניברסיטת קיימברידג', נמצא ללא רוח חיים בביתו בלונדון כשהוא בגיל 41 | מותו הגיע ימים ספורים לאחר שהתפטר מתפקידו על רקע בדיקה שנפתחה בעקבות טענות לפלגיאט ושאלות בנוגע לרקע האקדמי שלו | המשטרה הודיעה כי בשלב זה אין חשד לפלילים (בעולם)

אוניברסיטת קיימברידג' | צילום: צילום: Shutterstock
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