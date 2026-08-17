נתניהו לא הארכת הצבעה בפריימריז — לראשונה במילניום

מבזקים נוספים
דאגה בצפת: שני ילדים בגיל 10 נעדרים מאז אחר הצהריים
שני תלמידי כיתה ה' בתלמוד תורה בצפת נעדרים מאז שעות הערב המוקדמות, המשטרה פתחה בחקירה ומבקשת את עזרת הציבור במסירת מידע שיביא לאיתורם
רוכב קורקינט בן 20 נפצע בינוני בתאונה ברחוב היינריך היינה בתל אביב
צעיר כבן 20 נפצע הערב (22:31) כשרכב נפגע ברוכב קורקינט חשמלי ברחוב היינריך היינה בתל אביב. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
סערה בקיימברידג': הפרופסור שהואשם בגניבה נמצא מת בביתו
פרופ' ג'ייסון ארדיי, שהיה מהדמויות הבולטות באוניברסיטת קיימברידג', נמצא ללא רוח חיים בביתו בלונדון כשהוא בגיל 41 | מותו הגיע ימים ספורים לאחר שהתפטר מתפקידו על רקע בדיקה שנפתחה בעקבות טענות לפלגיאט ושאלות בנוגע לרקע האקדמי שלו | המשטרה הודיעה כי בשלב זה אין חשד לפלילים (בעולם)מישאל לוי
כאוס אחרי פריימריז הליכוד | עשרות מתפקדים מאשימים: לא הרשו לנו להצביע
טענות בליכוד על מתפקדים שחידשו דמי חבר אך לא הורשו להצביע בפריימריז | הסוגיה משפיעה על קבוצות מאורגנות ופקדי כוח במפלגה (בארץ)קובי ישראל
נוגע בתחתית: טראמפ בשפל חסר תקדים בדעת הקהל האמריקנית - רגע לפני הבחירות
סקר רויטרס/איפסוס מגלה תמונת מצב מדאיגה מאוד עבור נשיא ארה"ב טראמפ, רגע לפני שמפלגתו מתמודדת לבחירות האמצע | וגם: אחוז האמריקנים העצום הסבור שהמלחמה באיראן תימשך זמן רב | הנתונים המדאיגים (בעולם)כיכר השבת
רק שלושה נותרו: החילזון המוזר שהתגלה במערה
מין חדש של חילזון מים מתוקים התגלה במערה הררית במחוז יונאן שבסין | החילזון הזעיר, שאורכו מעט יותר משני מילימטרים, איבד לחלוטין את עיניו כחלק מהסתגלותו לחיים בחשיכה | עד כה אותרו רק שלושה פרטים חיים שלו, והחוקרים חוששים כי מדובר במין נדיר ופגיע במיוחד (בעולם)מישאל לוי
הפריימריז בליכוד: 53.5% אחוזים הצביעו, אלו תוצאות המדגם | וכמה מתוכם חרדים?
53.5% מהמתפקדים הצביעו בפריימריז של הליכוד | התוצאות צפויות להתפרסם מחר בבוקר | לפי מדגם שפורסם, אוחנה במקום הראשון, לוין שני וכהן שלישי | וכמה מתוך המצביעים היו חרדים? (בארץ)משה בשן
חטיבת מנשה השלימה מבצע בקבאטיה: 100 מבנים נסרקו ו-2 מחבלים נעצרו
כוחות חטיבת מנשה סיימו מבצע חטיבתי בכפר קבאטיה שבשומרון. במהלך המבצע נסרקו כ-100 מבנים ונעצרו שני מחבלים שקידמו מתווי טרור.ב. ניסני