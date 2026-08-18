לראשונה במילניום הנוכחי בפריימריז בליכוד, נתניהו לא הארכת את שעות ההצבעה. שעות ההצבעה צומצמו בשעתיים. אנשי נתניהו שובצו בדיל של חיים כץ, והפעם הלך על הדילים ולא על החופשיים. המטרות: ביטן, ברקת וגוטליב.

כיכר השבת