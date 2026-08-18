צה"ל מקיים תרגיל צבאי היום בחטיבות יהודה ומנשה

מבזקים נוספים
מנכ"ל הליכוד: "מתפקד חרדי שלא מצביע מחל? תופעה חמורה – נעוף אותו מהליכוד"
יאיון ל'כיכר השבת' מתייחס ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן לתופעת הדילים החרדיים בפריימריז ומציב קו אדום חד משמעי: "מתפקד ליכוד אמור להצביע מחל בקלפי. מי שנודע שפועל אחרת – יורחק מיד מהמפלגה" (פוליטי)קובי ישראל
ברקת ואלקין במאבק צמוד על המקום הריאלי האחרון בליכוד
לאחר ספירת 75% מהקולות בפריימריז של הליכוד, נירה ברקת וזאב אלקין נמצאים במאבק הישרדות על המקום הריאלי האחרון ברשימה. הפער ביניהם עומד על כ-200 קולות בלבד.כיכר השבת
הדרמה בליכוד ברגעי השיא: אלי כהן במקום הראשון, ברקת במאבק על מקום ריאלי וגוטליב מחוץ לעשירייה
דרמה בליכוד: בתום ספירת 70% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת מפתיעה בהובלת אלי כהן, יריב לוין, אמיר אוחנה, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת נאבק על מקום ריאלי | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר ועידית סילמן (פוליטי)ישי כהן
דאגה בצפת: שני ילדים בגיל 10 נעדרים מאז אחר הצהריים
שני תלמידי כיתה ה' בתלמוד תורה בצפת נעדרים מאז שעות הערב המוקדמות, המשטרה פתחה בחקירה ומבקשת את עזרת הציבור במסירת מידע שיביא לאיתורם
רוכב קורקינט בן 20 נפצע בינוני בתאונה ברחוב היינריך היינה בתל אביב
צעיר כבן 20 נפצע הערב (22:31) כשרכב נפגע ברוכב קורקינט חשמלי ברחוב היינריך היינה בתל אביב. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
נתניהו לא הארכת הצבעה בפריימריז — לראשונה במילניום
לראשונה במילניום הנוכחי בפריימריז בליכוד, נתניהו לא הארכת את שעות ההצבעה. שעות ההצבעה צומצמו בשעתיים. אנשי נתניהו שובצו בדיל של חיים כץ, והפעם הלך על הדילים ולא על החופשיים. המטרות: ביטן, ברקת וגוטליב.כיכר השבת
סערה בקיימברידג': הפרופסור שהואשם בגניבה נמצא מת בביתו
פרופ' ג'ייסון ארדיי, שהיה מהדמויות הבולטות באוניברסיטת קיימברידג', נמצא ללא רוח חיים בביתו בלונדון כשהוא בגיל 41 | מותו הגיע ימים ספורים לאחר שהתפטר מתפקידו על רקע בדיקה שנפתחה בעקבות טענות לפלגיאט ושאלות בנוגע לרקע האקדמי שלו | המשטרה הודיעה כי בשלב זה אין חשד לפלילים (בעולם)מישאל לוי