מבזקים נוספים
חשש לדליפה? ליקויים חמורים בכור הגרעיני של מצרים
מסמכים סודיים חושפים טענות לליקויי בטון במבני הכורים, כשלים בבטיחות, זיוף אישורי כניסה ואף ניסיון להסתיר תאונת עבודה | רוסאטום דוחה את הטענות: "אף אחת מהן לא אושרה בהליכים הרשמיים" (חדשות בעולם)דני שפיץ
התפתחות דרמטית בפרשת המוות המסתורי של אלדר דיין: ארבעה חשודים נוספים נעצרו
שבועות לאחר שגופתו של אלדר דיין ז"ל אותרה בשטח פתוח, ימ"ר שרון עצר מחדש ארבעה חשודים שהיו מעורבים בקטטה האלימה • במקביל, גרסאותיהם הסותרות של שני חבריו מעמיקות את המסתורין: מה באמת קרה בלילה שבו ננטש הרכב בפתח תקווה? (חדשות)קובי אטינגר
עבודה ישראלית? ארבע תקיפות אוויריות מסתוריות בשדה תעופה צבאי בסוריה
ארבע תקיפות אוויריות בוצעו הלילה בשדה התעופה הצבאי אבו א דוהור במחוז אידליב • זהות המטוסים התוקפים לא ידועה | דמשק שותקת, אל מיאדין מעלה אפשרות ישראלית (בעולם)ב. ניסני
ברקת מוביל על אלקין ב-294 קולות לאחר ספירת 80% מהקולות
לאחר ספירת 80% מהקולות בפריימריז של הליכוד, נירה ברקת מוביל על זאב אלקין ב-294 קולות במאבק על המקום הריאלי האחרון ברשימה. במקביל, גמליאל מובילה על עטיה ב-150 קולות במאבק על המקום האחרון לאישה.כיכר השבת
"סביבת רה״מ התאמצה לסכל ולהחליש אותי": גוטליב מגיבה לתוצאות הפריימריז ומשגרת איום
חברת הכנסת מסיימת במקום ה-12 ברשימה • סביבת נתניהו פעלה לדחוק אותה לעשירייה השנייה | "לא אשתוק גם אם יגזרו עלי עוצר ראיונות" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
אסון בעיר חולון: אישה נספתה למוות בשריפה שפרצה בבוקר
שריפה פרצה בשעות הבוקר המוקדמות במבנה בעיר חולון • אישה כבת 40 חולצה ללא רוח חיים עם כוויות ושאיפת עשן | חוקר דליקות זומן לבחינת נסיבות האירוע (בארץ)קובי רוזן
סקר דרמטי: ריצה של וינטר מרסקת את סמוטריץ' ומעבירה את השלטון לאופוזיציה
סקר דרמטי מעלה כי מפלגה בראשות עופר וינטר לא תעבור את אחוז החסימה – ותתרסק יחד עם מפלגת 'הציונות הדתית' של סמוטריץ', ותקטין את גוש הקואליציה ל-47 מנדטים בלבד (פוליטי)כיכר השבת
הדרמה בליכוד ברגעי השיא: אלי כהן במקום הראשון, ברקת במאבק על מקום ריאלי וגוטליב מחוץ לעשירייה
דרמה בליכוד: בתום ספירת 80% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת מפתיעה בהובלת אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת נאבק על מקום ריאלי | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר ועידית סילמן (פוליטי)ישי כהן