לאחר ספירת 80% מהקולות בפריימריז של הליכוד, נירה ברקת מוביל על זאב אלקין ב-294 קולות במאבק על המקום הריאלי האחרון ברשימה. במקביל, גמליאל מובילה על עטיה ב-150 קולות במאבק על המקום האחרון לאישה.

כיכר השבת