מבזקים נוספים
ברקת מוביל על אלקין ב-294 קולות לאחר ספירת 80% מהקולות
לאחר ספירת 80% מהקולות בפריימריז של הליכוד, נירה ברקת מוביל על זאב אלקין ב-294 קולות במאבק על המקום הריאלי האחרון ברשימה. במקביל, גמליאל מובילה על עטיה ב-150 קולות במאבק על המקום האחרון לאישה.כיכר השבת
"סביבת רה״מ התאמצה לסכל ולהחליש אותי": גוטליב מגיבה לתוצאות הפריימריז ומשגרת איום
חברת הכנסת מסיימת במקום ה-12 ברשימה • סביבת נתניהו פעלה לדחוק אותה לעשירייה השנייה | "לא אשתוק גם אם יגזרו עלי עוצר ראיונות" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
אסון בעיר חולון: אישה נספתה למוות בשריפה שפרצה בבוקר
שריפה פרצה בשעות הבוקר המוקדמות במבנה בעיר חולון • אישה כבת 40 חולצה ללא רוח חיים עם כוויות ושאיפת עשן | חוקר דליקות זומן לבחינת נסיבות האירוע (בארץ)קובי רוזן
הדרמה בליכוד ברגעי השיא: אלי כהן במקום הראשון, ברקת במאבק על מקום ריאלי וגוטליב מחוץ לעשירייה
דרמה בליכוד: בתום ספירת 80% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת מפתיעה בהובלת אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת נאבק על מקום ריאלי | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר ועידית סילמן (פוליטי)ישי כהן
מתכוננים להכבדה בעומס החום: ירידה קלה בטמפרטורות – לפני השרב של סוף השבוע
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
מנכ"ל הליכוד: "מתפקד חרדי שלא מצביע מחל? תופעה חמורה – נעיף אותו מהליכוד"
בריאיון ל'כיכר השבת' מתייחס ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן לתופעת הדילים החרדיים בפריימריז ומציב קו אדום חד משמעי: "מתפקד ליכוד אמור להצביע מחל בקלפי. מי שנודע שפועל אחרת – יורחק מיד מהמפלגה" (פוליטי)קובי ישראל
ברקת ואלקין במאבק צמוד על המקום הריאלי האחרון בליכוד
לאחר ספירת 75% מהקולות בפריימריז של הליכוד, נירה ברקת וזאב אלקין נמצאים במאבק הישרדות על המקום הריאלי האחרון ברשימה. הפער ביניהם עומד על כ-200 קולות בלבד.כיכר השבת
צה"ל מקיים תרגיל צבאי היום בחטיבות יהודה ומנשה
צה"ל מקיים היום (ג') תרגיל צבאי במרחב חטיבות יהודה ומנשה, החל משעות הצהריים ועד שעות הערב. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי רכב וכלי טיס, וכן ישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל מדגיש כי אין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני