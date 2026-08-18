אסון בעיר חולון: אישה נספתה למוות בשריפה שפרצה בבוקר

סקר דרמטי מעלה כי מפלגה בראשות עופר וינטר לא תעבור את אחוז החסימה – ותתרסק יחד עם מפלגת 'הציונות הדתית' של סמוטריץ', ותקטין את גוש הקואליציה ל-47 מנדטים בלבד (פוליטי)

כיכר השבת