מבזקים נוספים
חשש לדליפה? ליקויים חמורים בכור הגרעיני של מצרים
מסמכים סודיים חושפים טענות לליקויי בטון במבני הכורים, כשלים בבטיחות, זיוף אישורי כניסה ואף ניסיון להסתיר תאונת עבודה | רוסאטום דוחה את הטענות: "אף אחת מהן לא אושרה בהליכים הרשמיים" (חדשות בעולם)דני שפיץ
התפתחות דרמטית בפרשת המוות המסתורי של אלדר דיין: ארבעה חשודים נוספים נעצרו
שבועות לאחר שגופתו של אלדר דיין ז"ל אותרה בשטח פתוח, ימ"ר שרון עצר מחדש ארבעה חשודים שהיו מעורבים בקטטה האלימה • במקביל, גרסאותיהם הסותרות של שני חבריו מעמיקות את המסתורין: מה באמת קרה בלילה שבו ננטש הרכב בפתח תקווה? (חדשות)קובי אטינגר
ברקת מוביל על אלקין ב-294 קולות לאחר ספירת 80% מהקולות
לאחר ספירת 80% מהקולות בפריימריז של הליכוד, נירה ברקת מוביל על זאב אלקין ב-294 קולות במאבק על המקום הריאלי האחרון ברשימה. במקביל, גמליאל מובילה על עטיה ב-150 קולות במאבק על המקום האחרון לאישה.כיכר השבת
"סביבת רה״מ התאמצה לסכל ולהחליש אותי": גוטליב מגיבה לתוצאות הפריימריז ומשגרת איום
חברת הכנסת מסיימת במקום ה-12 ברשימה • סביבת נתניהו פעלה לדחוק אותה לעשירייה השנייה | "לא אשתוק גם אם יגזרו עלי עוצר ראיונות" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
אסון בעיר חולון: אישה נספתה למוות בשריפה שפרצה בבוקר
שריפה פרצה בשעות הבוקר המוקדמות במבנה בעיר חולון • אישה כבת 40 חולצה ללא רוח חיים עם כוויות ושאיפת עשן | חוקר דליקות זומן לבחינת נסיבות האירוע (בארץ)קובי רוזן
סקר דרמטי: ריצה של וינטר מרסקת את סמוטריץ' ומעבירה את השלטון לאופוזיציה
סקר דרמטי מעלה כי מפלגה בראשות עופר וינטר לא תעבור את אחוז החסימה – ותתרסק יחד עם מפלגת 'הציונות הדתית' של סמוטריץ', ותקטין את גוש הקואליציה ל-47 מנדטים בלבד (פוליטי)כיכר השבת
הדרמה בליכוד ברגעי השיא: אלי כהן במקום הראשון, ברקת במאבק על מקום ריאלי וגוטליב מחוץ לעשירייה
דרמה בליכוד: בתום ספירת 80% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת מפתיעה בהובלת אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת נאבק על מקום ריאלי | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר ועידית סילמן (פוליטי)ישי כהן
מתכוננים להכבדה בעומס החום: ירידה קלה בטמפרטורות – לפני השרב של סוף השבוע
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת