התרוממות הנפש בהרי הקאנטרי | ראש חודש אלול בחצר הקודש באבוב

צה"ל שיגר לפני זמן קצר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. על פי מדיניות לא הופעלו התרעות. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר.

ב. ניסני