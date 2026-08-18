מבזקים נוספים
אחוז שרעפי קודש | הריקוד הסוער של האדמו"ר מארה"ב בשמחת איש אמונו
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בביקור בארץ, פיאר אמש (ראשון) את שמחת נישואי נכדת איש אמונו • צפו ברגעים המרגשים מאולם השמחה, החל מאמירת שבע הברכות, הריקוד הנלהב לפני הכלה, והפגישה המיוחדת עם גיסו האדמו"ר מצאנז זוועהיל (חסידים)חיים רוזנבוים
לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים
איש שמקדיש את חייו לטכניקה עתיקה שגורמת לצופים לעצור את הנשימה. הביצוע הוויראלי שמשגע את הסינים (חדשות בעולם)דני שפיץ
נציג חמאס בטהרן: הנשק יישאר כל עוד יש כיבוש
ח'אלד קדומי, נציג חמאס הרשמי בטהרן, הצהיר כי "הנשק יישאר כל עוד יש כיבוש". ההצהרה מגיעה למרות דיווחים אמריקאים לפיהם חמאס הסכימה להתחיל בתהליך התפרקות מנשקה.קובי אטינגר
צה"ל שיגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית
צה"ל שיגר לפני זמן קצר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. על פי מדיניות לא הופעלו התרעות. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר.ב. ניסני
התרוממות הנפש בהרי הקאנטרי | ראש חודש אלול בחצר הקודש באבוב
ראש חודש אלול עבר על חסידי באבוב בהתרוממות הנפש, כאשר זכו להתפלל עם האדמו"ר תפילת שחרית הלל ומוסף, בקעמפ של החסידות בהרי הקאנטרי | לאחר התפילה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד היום ונשא מאמרותיו תוך שהוא מרחיב על ימי הסגולה הבאים לקראתנו לשלום | עם סיום השולחן הטהור נכנס האדמו"ר להיכל מיוחד, שם נשא מדברות קודשו וחיזק את בחורי המתיבתא לקראת זמן אלול (חסידים)חיים רוזנבוים
פיצוץ פריט אמל"ח במטולה: 5 נפגעים, בהם 2 קשה
חמישה אנשים נפגעו הבוקר מפיצוץ פריט אמל"ח בשטח פתוח סמוך למטולה. לפי איחוד הצלה, שני פצועים קשה בשנות ה-40 לחייהם ושלושה פצועים קל פונו לבית החולים. חובשי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני בזירה.קובי רוזן
מספר פצועים מפיצוץ פריט אמל"ח סמוך למטולה
במהלך הבוקר נפגעו מספר אנשים בדרגות פציעה שונות כתוצאה מפיצוץ פריט אמל"ח בשטח פתוח סמוך למטולה. כוחות משטרה וחבלנים הגיעו למקום ובודקים את נסיבות הפיצוץ. המשטרה פונה לציבור שלא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט שעלולים להימצא בשטח מהלחימה בצפון, ולדווח למוקד 100 על כל חפץ חשוד.קובי רוזן
פצצה מתקתקת: המחדל הענק בכור שמצרים מנסה להסתיר
מסמכים סודיים חושפים טענות לליקויי בטון במבני הכורים, כשלים בבטיחות, זיוף אישורי כניסה ואף ניסיון להסתיר תאונת עבודה | רוסאטום דוחה את הטענות: "אף אחת מהן לא אושרה בהליכים הרשמיים" (חדשות בעולם)דני שפיץ