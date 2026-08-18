6 עובדים זרים נפצעו מפיצוץ פריט אמל"ח סמוך למטולה

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הגיע אמש לנחם את הגרא"מ פייבלזון ששכל את בתו בת ה-30 • במהלך השיחה שיתף הגר"ש בהתמודדות של אביו ה'פני מנחם' עם אובדן בנו זצ"ל • צפו בדיאלוג המפתיע כאשר בסיום הניחום בירך האב השכול את ראש הישיבה: שלרבי יהיה ברכה בכל מעשי ידיו (חרדים)

חיים רוזנבוים