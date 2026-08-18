מבזקים נוספים
סגירת מעגל: צה"ל איתר את עצמות החלל האחרון מקרב סולטן יעקב
צה"ל איתר את עצמותיו של רס"ל יהודה כץ ז"ל, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב • המשפחה עודכנה בממצאים לאחר עשרות שנים של המתנה (צבא וביטחון)ב. ניסני
חרוזים מול פני הקודש | אלפי ילדי בעלזא ריגשו את האדמו"ר במעמד הוד ומיוחד
אלפי תלמידי הכיתות הגבוהות מתלמודי התורה של בעלזא מכל רחבי הארץ זכו לעלות אמש (שני) לציון ברינה, למעמד הוד בצל קודשו של האדמו"ר, לקראת הימים הבאים עלינו לטובה • צפו בתפילת ערבית, בניגוני ההתעוררות ובברכה האישית מהאדמו"ר (חסידים)חיים רוזנבוים
6 עובדים זרים נפצעו מפיצוץ פריט אמל"ח סמוך למטולה
6 עובדים זרים נפצעו הבוקר (06:52) מפיצוץ פריט אמל"ח בשטח פתוח סמוך למטולה. שניים מהם, כבני 40, במצב קשה עם חבלה רב מערכתית ומפונים במסוק לרמב"ם. פצוע נוסף כבן 40 במצב בינוני עם חבלה בחזה מפונה אף הוא לרמב"ם. שלושת הפצועים הנוספים במצב קל ומפונים לבית חולים זיו. צוותי מד"א וכוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול במקום.קובי רוזן
"אני לא רבי"; איך הגיב הגר"ש אלתר לברכתו של האב השכול בעת הניחום אבלים | צפו
ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר הגיע אמש לנחם את הגרא"מ פייבלזון ששכל את בתו בת ה-30 • במהלך השיחה שיתף הגר"ש בהתמודדות של אביו ה'פני מנחם' עם אובדן בנו זצ"ל • צפו בדיאלוג המפתיע כאשר בסיום הניחום בירך האב השכול את ראש הישיבה: שלרבי יהיה ברכה בכל מעשי ידיו (חרדים)חיים רוזנבוים
הדרמה בליכוד ברגעי השיא: אלי כהן במקום הראשון, ברקת במאבק על מקום ריאלי וגוטליב מחוץ לעשירייה
דרמה בליכוד: בתום ספירת 95% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת מפתיעה בהובלת אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת נאבק על מקום ריאלי | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר ועידית סילמן (פוליטי)ישי כהן
אחוז שרעפי קודש | הריקוד הסוער של האדמו"ר מארה"ב בשמחת איש אמונו
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, השוהה בביקור בארץ, פיאר אמש (ראשון) את שמחת נישואי נכדת איש אמונו • צפו ברגעים המרגשים מאולם השמחה, החל מאמירת שבע הברכות, הריקוד הנלהב לפני הכלה, והפגישה המיוחדת עם גיסו האדמו"ר מצאנז זוועהיל (חסידים)חיים רוזנבוים
לא הגיוני: האקרובט שמאזן בן אדם על במבוק באורך 6 מטרים
איש שמקדיש את חייו לטכניקה עתיקה שגורמת לצופים לעצור את הנשימה. הביצוע הוויראלי שמשגע את הסינים (חדשות בעולם)דני שפיץ
נציג חמאס בטהרן: הנשק יישאר כל עוד יש כיבוש
ח'אלד קדומי, נציג חמאס הרשמי בטהרן, הצהיר כי "הנשק יישאר כל עוד יש כיבוש". ההצהרה מגיעה למרות דיווחים אמריקאים לפיהם חמאס הסכימה להתחיל בתהליך התפרקות מנשקה.קובי אטינגר