צה"ל חיסל שלשום בחאן יונס את טארק אנור חמיס ראעי, מפקד פלוגה במערך האספקה של גא"פ. חמיס ראעי פשט לקיבוץ בארי בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרח ישראלי. לפי צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל להסרת האיום.

ב. ניסני